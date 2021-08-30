Американские ПВО перехватили пять ракет над столицей Афганистана

Установки ПВО смогли сбить пять реактивных снарядов в небе над Кабулом, сообщили СМИ.

Неизвестные утром 30 августа обстреляли международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. Американские системы противовоздушной обороны смогли успешно перехватить не менее пяти из ракет, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По предварительной информации, никто из военнослужащих ВС США не пострадал в результате инцидента. Остается неизвестным, были ли цели сбиты с помощью комплекса ПВО C-RAM. Подобные установки предназначены для защиты сухопутных сил от реактивных снарядов, обстрела артиллерией и минометного огня.