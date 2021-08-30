Неумение россиян экономить приводит к переплате за услуги ЖКХ

Россияне за услуги жилищно-коммунального хозяйства платят, как правило, больше, чем могли бы. Почему так происходит, рассказал директор центра ЖКХ «Народный институт» Роман Шепс.
Главной ошибкой он называет отсутствие привычки экономить ресурсы. Помимо этого, влияет и плохая энергоэффективность домов, а также постоянные поломки.
«Наши люди к этому не приучены. Уверен, что здесь необходима просветительская работа. Например, жилищные уроки в школах», — считает Шепс.
Находящаяся в ненадлежащем состоянии техника также может расходовать лишнюю воду, газ или электричество. Отсутствие настраиваемой системы управления температурой в домах вынуждает россиян регулярно платить за избыточное тепло, особенно в периоды оттепели, что сильно сказывается на общих тратах. А тем, у кого в квартире отсутствуют счетчики, каждый месяц приходится переплачивать порядка 1,5 тысячи рублей за коммунальные услуги.