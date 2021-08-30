Лукьянцев предупредил о многолетней охоте США на россиян

Американские власти с 2008 года ведут настоящую охоту на граждан России. Соответствующее предупреждение выпустил представитель российского МИД Григорий Лукьянцев.

Экстрадиции в США уже были преданы 50 россиян, с каждым годом это число лишь увеличивается. Чаще всего аресты граждан происходят в третьих странах по запросу американских правоохранителей, отметил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замглавы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Лукьянцев.

После попадания в США на россиян оказывается сильное давление, их вынуждают сотрудничать со следствием или вовсе признать вину. Однако многие граждане оказывают сопротивление, так как выдвигаемые против них обвинения не имеют оснований, передает РИА Новости.

В качестве других мер воздействия используется физическое истязание задержанных. Речь идет о несвоевременном оказании профессиональной медицинской помощи даже при наличии у обвиняемого хронических заболеваний. В качестве примера Лукьянцев привел россиян Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марию Бутину, которые на личном опыте испытали американское правосудие.