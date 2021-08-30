Капитан сборной Японии признал превосходство россиян в финале ЧМ по пляжному футболу

Японский футболист Озу Морейра восхитился игрой россиян в финале чемпионата мира по пляжному футболу, который прошел в Москве с 19 по 29 августа.

Сборная Японии пыталась одержать победу в финале мирового первенства, но, несмотря на многочисленные усилия, Россия оказалась сильнее, указал Озу. В то же время футболист считает серебро ЧМ по пляжному футболу хорошим результатом для японцев.

«Благодаря этим серебряным медалям наш внутренний чемпионат станет лучше. Однозначно, этот успех поможет его развитию», — заявил в разговоре с журналистами капитан сборной Японии.

Сборная России выиграла в финале ЧМ по пляжному футболу у японской команды. Счет встречи — 5:2. В составе подопечных Михаила Лихачева отличились Федор Земсков, Юрий Крашенинников (дубль), Андрей Новиков и Артур Папоротный. У сборной Японии голы забил Такуя Акагума.