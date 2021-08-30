Fox News назвал капитуляцией действия США в Афганистане

Телеканал Fox News оценил действия президента США Джо Байдена после трагедии в Афганистане. Журналисты отметили, что глава государства перекладывает ответственность на других.

Публичное раскаяние и слезы Байдена не освобождают его от ответственности за гибель американских солдат в Афганистане и приход к власти террористов. Американскому лидеру пора признать, что его действия были ошибкой, вместо того, чтобы перекладывать ответственность на высшее командование, заявили авторы СМИ.

«Итак, США забирают своих убитых и раненых, покидая Афганистан сразу после теракта. Это нельзя назвать достойным уходом. Это капитуляция, поражение, замаскированное под успех», — говорится в материале телеканала.

Американцы согласились с позицией журналистов и заявили, что никогда не забудут о страшных событиях в Афганистане. Пользователи Сети отметили, что Байден может похвастаться постоянством провалов. Да и настоящим лидером, по мнению американцев, его назвать нельзя.

В середине августа радикальное движение «Талибан»1 (организация признана в России террористической и запрещена) захватила власть в Афганистане. Это произошло на фоне вывода американских войск из страны.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации