Байден потерялся из-за неожиданного вопроса об Афганистане

Хозяин Белого дома Джо Байден, отдавший приказ о выводе войск из Афганистана, избегает вопросов журналистов о ситуации в Кабуле.

Расспросы репортеров пугают президента США. Один из показательных случаев произошел во время визита главы государства в Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Джо Байден выступил там с речью, после чего все же согласился пообщаться с общественностью. Один из присутствующих назвал тему своего вопроса, но получил резкий ответ.

«Я не буду сейчас говорить про Афганистан», — отрезал президент.

Байден ударил рукой по трибуне и развернулся, чтобы покинуть ее, но не разобрался куда нужно идти. Он растерянно посмотрел по сторонам, после чего, ворча, отправился в одном из направлений, но оказался в тупике. На помощь потерявшемуся главе государства пришла работница FEMA.