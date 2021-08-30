Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

СКР возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка на Сахалине

СКР возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка на Сахалине

Жительница острова Сахалин утонула в море, а ее несовершеннолетний сын числится пропавшим без вести. Региональное управление СК России возбудило уголовное дело.

Местная 35-летняя жительница утонула, купаясь в море вместе со своим 13-летним сыном в Невельском районе. Об этом сообщили представители пресс-службы управления Следственного комитета Российской Федерации по региону.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, организовано проведение поисковых мероприятий пропавшего подростка, в ходе расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители на данный момент уже инициировали уголовное производство. Следователи возбудили дело по части третьей статьи 109 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за причинение смерти по неосторожности двум лицам.