СКР возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка на Сахалине

Жительница острова Сахалин утонула в море, а ее несовершеннолетний сын числится пропавшим без вести. Региональное управление СК России возбудило уголовное дело.

Местная 35-летняя жительница утонула, купаясь в море вместе со своим 13-летним сыном в Невельском районе. Об этом сообщили представители пресс-службы управления Следственного комитета Российской Федерации по региону.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, организовано проведение поисковых мероприятий пропавшего подростка, в ходе расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители на данный момент уже инициировали уголовное производство. Следователи возбудили дело по части третьей статьи 109 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за причинение смерти по неосторожности двум лицам.