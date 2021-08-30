Теннисистка из России Маляк Алиева взяла серебро на Паралимпиаде в Токио

Россиянка Маляк Алиева выиграла серебряную медаль на турнире Паралимпийских игр в Токио. Она участвовала в соревнованиях по настольному теннису.

Финальный турнир по настольному теннису на Паралимпийских играх в Токио состоялся между россиянкой Маляк Алиевой и украинкой Мариной Литовченко. Итоговый счет составил 11:6, 11:4, 11:3 в пользу соперницы отечественной спортсменки.

Девушки боролись за золотую награду в классе 6, к которому относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата. Маляк Алиева в 26 лет является мастером спорта международного класса. В 2019 году спортсменка выиграла чемпионаты Европы и России.

Более 200 россиян участвуют в Паралимпиаде в Токио. Спортсмены не могут выступать на соревнованиях под флагом РФ из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства и Спортивного арбитражного суда.