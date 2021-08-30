Политолог Погребинский назвал подходящего США кандидата в президенты Украины

Действующий президент Украины Владимир Зеленский сбавляет свои позиции. Кто станет потенциальным кандидатом, выгодным для США, рассказал украинский политолог Михаил Погребинский.

Он считает, что США сделают выбор в сторону более податливого кандидата, который безоговорочно продвинет американские интересы на Украине. Адекватность и профессиональность также играют немалую роль.

«Я думаю, что американцы пришли к выводу, что пора менять Зеленского на что-то более вменяемое», — считает Погребинский.

Он заявляет что на роль такого президента идеально подходит член партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Уже сейчас он активно критикует Зеленского, не соглашаясь ни с одним решением Офиса президента Украины.

Кроме того, Разумков настроен либерально. Он признает, что общается на русском языке и не поддерживает санкции против оппозиционных каналов на ТВ. О планах покинуть политическую сферу он также не упоминал, поэтому, по мнению Погребинского, в скором времени Разумкова можно будет ждать в президентской гонке.