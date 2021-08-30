Камчатские власти сообщили о поднятии со дна Курильского озера вертолета Ми-8

Упавший в Курильское озеро вертолет Ми-8 удалось поднять со дна. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Воздушное судно с московскими туристами потерпело крушение 12 августа. В момент происшествия на борту находилось 16 человек, включая членов экипажа. Выжить смогли только восемь.

Сотрудники служб долгое время не могли достать упавший вертолет. Однако на днях они провели операцию по поднятию летательного аппарата со дна Курильского озера.

«Его закрепили на понтонах, сегодня операция будет продолжена для того, чтобы его сегодня подтащить как можно ближе к берегу. Дальше будет принято решение либо с использованием водолазов, либо любой другой техники удалить его из акватории озера», — рассказал Василевский.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета. Они планируют привлечь к ответственности за нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.