CNN уточнил количество погибших при ударе США по дому в Кабуле

Девять членов одной семьи стали жертвами удара американского беспилотника по жилому дому в Кабуле. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на родственника погибших.

Военные США разбомбили здание, в котором жили гражданские. Среди жертв авиаудара числятся дети. Накануне Вашингтон заявлял о намерении атаковать позиции группировки «Исламское государство»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Американские власти получили сообщение о готовящемся новом теракте в Кабуле, которого в итоге не произошло. Вместо этого военные США убили целую семью.

Недавние взрывы около аэропорта в столице Афганистана унесли жизни 200 местных жителей и 13 американских солдат. В результате трагедии пострадали еще 211 человек.

Мировое сообщество, в том числе американцы, жестко критикуют президента США Джо Байдена за решение вывести из Афганистана войска. Мать погибшего в Кабуле 20-летнего морпеха публично назвала главу Белого дома «куском дерьма».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации