Жители северо-запада России увидят первый снег уже в начале сентября

Северо-запад России ожидает снег 3-5 сентября. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

Особенно ранние снежные осадки коснутся районов Русского Севера, Северного Урала. Сохраняется вероятность похолодания в Волго-Вятском районе и Верхневолжье.

«Особенно похолодание коснется жителей Северо-Запада, где в отдельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до 0…+5°C, а это значит, вперемешку с дождем кое-где начнет пробиваться и первый мокрый снег. Белые "мухи"... впрочем, будут таять по пути к земле»,— говорится в сообщении на сайте «Фобоса».

Кроме того, снег с дождем затронет Мурманскую, Архангельскую, Вологодскую области, Карелию, Коми, север Пермского края и Свердловской области, Кировскую, Костромскую, Тверскую и Ярославскую области. Северо-запад страны накроет сильный ветер. Ожидаются порывы 17–22 м/с.

Центральная Россия погрузится в глубокую осень с ливнями. Чуть позже температура станет ниже нормы из-за ветров с Арктики.