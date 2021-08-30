Полиция взяла под охрану торговый центр после стрельбы в Торонто

Стрельба произошла в торговом центре в Торонто. Местная полиция оцепила здание и задержала нарушителя.

Инцидент произошел в одном из крупных канадских развлекательных центров, сообщил телеканал CBC. Стрелка удалось оперативно задержать.

Информации о пострадавших пока не поступало. Правоохранительные органы взяли торговый центр под свой контроль. В здание временно никого не пускают.

Житель США недавно открыл огонь из оружия в Портленде. В результате происшествия погиб полицейский. После содеянного стрелок забаррикадировался в здании.