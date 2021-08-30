Красота Владивостока восхитила известного японского путешественника

Владивосток — город с холодным климатом. Однако он не перестает радовать своей красотой и развитой инфраструктурой, заявил японец Масато Накамура.

Дальний Восток перенес большое количество изменений со времен распада СССР. За это время его старый облик изменился, а люди стали более современными. Особенно изменения коснулись «жемчужины» региона — Владивостока, считает японский путешественник Масато Накамура.

«Молодое поколение внесло очень существенные изменения в культуру и весь образ жизни города. Владивосток — это европейский город рядом с Японией», — заметил путешественник.

Природной достопримечательностью населенного пункта, по словам японца, являются пляжи на необитаемых островах. Любой желающий может добраться до них на круизных катерах и кораблях. Любителям подвижного образа жизни предоставлена возможность испытать места для серфинга и попробовать другие виды морского спорта, передает «ИноСМИ».

Набраться впечатлений можно, путешествуя на вертолете. Популярностью пользуется территориальный объект, расположенный за островом Русский. Перед путешественниками откроется вид на крутые скалы вдоль береговой линии и песчаный пляж.