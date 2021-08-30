Лионель Месси не отметился результативными действиями в первой встрече за «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Лионель Месси дебютировал за «ПСЖ» в гостевой встрече чемпионата Франции против «Реймса».

Форвард за 30 минут не успел принести пользу команде. Он появился на поле на 66-й минуте встречи, когда счет матча был уже 2:0 в пользу парижского клуба. Двумя голами отметился нападающий Килиан Мбаппе.

Месси заключил контракт с «ПСЖ» 10 августа. Ранее футболист хотел остаться в «Барселоне», однако не смог подписать соглашение с клубом из-за особых финансовы правил чемпионата Испании.