Вашингтон отказался принимать Зеленского в оговоренный срок

Встречу президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским перенесли на один день. Соответствующую новость подтвердили обе стороны.

Переговоры глав двух государств передвинули с 31 августа на 1 сентября. Это решение было принято в связи с эвакуацией граждан из Афганистана, захваченного террористами. Встреча состоится в Вашингтоне.

Зеленский в ходе личной встречи с Байденом намерен снова поднять вопрос «Северного потока — 2». Украинский лидер все еще верит, что российско-немецкий газопровод можно остановить.

Соединенные Штаты Америки вывозят из захваченного радикалами Афганистана своих граждан. Движение «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) ограничило сроки эвакуации, вывоз людей будет запрещен после 31 августа. Вашингтон завершил операцию по транспортировке гражданского населения и приступил к выводу военнослужащих, которых в Кабуле осталось около четырех тысяч человек.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации