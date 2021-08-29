Дебют Месси за «ПСЖ» состоялся в матче чемпионата Франции против «Реймса»

Аргентинский футболист Лионель Месси впервые появился на игровом поле в футболке «ПСЖ», выйдя на замену в матче чемпионата Франции против «Реймса».

Новичок команды дебютировал на 66-й минуте встречи, сменив бразильца Неймара. На данный момент счет встречи 2:0 в пользу парижан. Дублем отметился нападающий Килиан Мбаппе, который недавно объявил о своем желании покинуть клуб.

Месси и «ПСЖ» заключили контракт 10 августа. Соглашение рассчитано на два года с последующей возможностью продления еще на один сезон.