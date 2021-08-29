«Достойно восхищения!»: Песков оценил победу сборной России на ЧМ по пляжному футболу

Ребята стали чемпионами. Это достойно восхищения. Так прокомментировал победу сборной России по пляжному футболу на ЧМ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в спорте прекрасно то, что в нем все однозначно. Он объяснил, что в нем ты или становишься чемпионом, или нет. Об этом сообщило издание «СпортЭкспресс».

Футболисты сборной России в финале чемпиона мира обыграли команду из Японии. Матч завершился со счетом 5:2. Для российской команды эта победы в мировом первенстве стала третье в истории. Третье место в этом турнире заняла сборная Швейцарии, которая обыграла Сенегал со счетом 9:7.