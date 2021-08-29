Бывший голкипер Зуев назвал Лихачева лучшим тренером мира

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев после триумфа российской команды на чемпионате мира доказал, что он является лучшим тренером в мире.

Бывший вратарь российской команды Алексей Зуев прокомментировал победу сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира в Москве. Он заявил, что болел за всех игроков из сборной, так как со всеми знаком лично. Он отметил, что тренер команды Михаил Лихачев собрал всех лучших футболистов мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это топ-тренер, я даже не знаю, кто мог бы его заменить в сборной. И этим титулом Лихачев доказал, что он тоже является лучшим тренером мира», — заявил Зуев.

Спортсмен поблагодарил всех игроков за эту победу. По его словам, не во всех играх все шло в пользу России, но футболисты смогли с честью и достоинством выйти из всех трудных ситуаций. Он также подчеркнул, что турнир в Москве прошел на высочайшем уровне.