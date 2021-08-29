Мэр Москвы поздравил российскую сборную по пляжному футболу с победой на ЧМ

Градоначальник столицы Сергей Собянин обратился с поздравительной речью к спортсменам российской сборной по пляжному футболу, которые завоевали титул чемпионов мира.

Мэр отметил, что футболисты стали чемпионами уже в третий раз. Команда проводила встречу на домашнем стадионе, на Фестивальной площади СК «Лужники».

«Показали класс на домашнем стадионе, молодцы», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Финальная игра, где российские спортсмены противостояли японским игрокам, завершилась победой России. Итоговый счет составил 5:2 (1:0, 3:2, 1:0). Авторами голов стали Федор Земсков, Юрий Крашенинников, Андрей Новиков, Артур Папоротный. Со стороны команды страны Восходящего солнца отличился Такуя Акагума, который забил два гола в ворота команды РФ.

Сборная России стала чемпионом в третий раз. Ранее команда побеждала в 2011 и 2013 годах.