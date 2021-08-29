«Талибан» и Турция ведут переговоры о развертывании в Афганистане ЧВК SADAT

Турецкие власти и представители запрещенной в России террористической организации «Талибан»1 ведут переговоры о возможном присутствии на территории Афганистана ЧВК SADAT.

Согласно неподтвержденной информации, в рамках сделки о развертывании наемников ЧВК SADAT Турция признает легитимность правительства талибов в Афганистане. Об этом в своем Telegram-канале пишет «Военный обозреватель».

Силы SADAT могут взять под контроль безопасность кабульского аэропорта. К сделке также присоединится Катар. Издание Middle East Eye приводит данные, что стороны уже заключили предварительное соглашение. Предположительно, Турция будет обеспечивать безопасность работы персонала в терминале, не покидая при этом территорию воздушного узла.

Представители «Талибана» также заявляли, что располагают всеми средствами и персоналом для полноценного управления воздушной гаванью. По их словам, они ждут полной эвакуации военного контингента Соединенных Штатов, чтобы овладеть аэропортом, передает "Слово и дело".

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации