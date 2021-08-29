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«ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, НАДО ЖЕСТЧЕ»:
Бабушка из «Отрядов Путина» о закручивании гаек, сроке Навальному и любви к Украине
Фанаты творчества «Отрядов Путина» в Instagram давно определили авангард самого популярного патриотического движения в России: «Я обожаю рыжую бабушку», «Рыжая бабуля уже в статус суперзвезды перешла», «Икона», «Богиня», «Королева Краснодара».

Людмила Ивановна Барилко регулярно появляется «на передовой» каждого трендового ролика «хайповых бабушек»: она мастерски может приложить Джо Байдена, не признавать результаты выборов в США, требовать закрытия «аморального Клабхауса», предлагает уничтожить поп-ит и даже заставляет россиян идти голосовать – а это, как сами понимаете, невероятно сложная задача.





Со звездой «Отрядов Путина» мы встречаемся в скромном офисе благотворительного фонда «Отрядов…» на первом этаже обычной краснодарской пятиэтажки. Дом затерян среди утопающих в зелени дворах между улицей Коммунаров и Колхозной. Прямо перед входом в помещение – небольшой камень: он и является ориентиром для съемок.
Антураж сзади (такая же пятиэтажка и деревья) знаком всем, кто хоть раз натыкался на ролики «Отрядов Путина» в интернете:

«Вот это мое место. Тут происходит вся политика, вся социалка. Все на одном камне», – показывает Людмила Ивановна.

Узнав, что корреспондент «Политики Сегодня» прибыл из Петербурга, она расцветает: «Санкт-Петербург – очень милый город, прекрасный. Это просто моя душа. Я там училась в аспирантуре».

Людмила Барилко – не просто «звезда интернета», но еще и заслуженный экономист РФ, некогда руководивший крупным предприятием. Свой успех в Сети она скромно объясняет почтенным возрастом, а не харизмой.

«Это, наверное, с учетом возраста. Недавно еду в трамвае. Едут девочка и мальчик. Мальчику где-то лет 13-15 – ну до того красивенький! Я вышла, и он соскочил с трамвая. Обнимает меня и говорит – «Я хочу с вами сфотографироваться, миленькая, давайте с вами вместе сфотографируемся! Я тоже за Путина!». Поцеловал в щечку и побежал. И я очень рада, что современные дети — то ли из-за школы, то ли из-за семьи – не все плохие, далеко не все».
Людмила Барилко.
«Политика Сегодня» поговорила с Людмилой Барилко о самом разном – давлении местных чиновников, штурме штаба Навального, блогерстве, социализме, трансгендерах, о соседней Кубани Украине… Мы даже узнали, что сказала бы пенсионерка, окажись она на встрече с Владимиром Путиным.
О деятельности «Отрядов Путина», хейтерах и Навальном
Что происходит в офисе «Отрядов Путина» помимо встреч с журналистами?

– Люди сюда сходятся, им интересно. Ведут своих детей и подарки нуждающимся детям дарят [«Отряды…» созданы на основе благотворительного фонда «Социальная справедливость», – прим.ред.]. Здесь собран очень общительный круг людей. Пенсионеры сюда приходят, все грамотные люди, в возрасте. У кого бы спросить: а что мы плохого делаем? Помогаем детям, инвалидам, пожилым людям. Тихо, красиво, культурно. Поддерживаем их, где надо. Не лезем ни в какие государственные дела.

Мы участвовали в том, чтобы в Конституцию внесла наша космонавтка Валентина Терешкова новую поправку. Это мы сказали: «Не надо ограничивать в сроках Владимира Путина, пусть баллотируется столько, сколько получится». Мы тогда так радовались! Хотим и пытаемся держать единство страны. У нас получается.

А Навального мы победили. Нет его сейчас. Это у нас хорошо вышло. Он там сидит [в колонии №2 в Покрове] тихонько, как мы ему и сказали. Ну посадили тебя, скажи «спасибо», что сидишь и ешь за счет нашего государства, бесплатно. После возвращения из Германии он решил поехать по всей стране, в том числе и в Краснодар хотел наведаться. Но не тут-то было! Тут казачки! Они если встанут, таких дров наделают!
Вы помните, как проходил нашумевший в 2017 году штурм краснодарского штаба Навального?

– Мы ведь тогда не пошли ссориться [перед ответным штурмом навальнисты «вандалили» в офисе «Отрядов…» – разрисовали стены свастиками, побили окна и залили замки – прим.ред]. Собрались и говорим: мы сейчас просто у вас спросим. Зайдем, сядем как мы сейчас сидим, и скажем – ну чем мы вам не нравимся? Вам не нравится Путин? Нам он нравится. Ну не нравится – мы же к вам не лезем. Окна разрисовали, двери забили, тут написали «Путин…» по-всякому… Если навальнисты нас не боялись, то зачем же они закрылись, когда мы пришли? Пусть бы открыли двери.

Пришли тогда казаки в форме, никого не трогали – ни «за», ни «против», держали нейтралитет. Милиция пришла: мы, женщины в старом возрасте сражаемся с навальнистами, а милиция стоит. Я у одного из них спрашиваю: «А ты за кого тогда? Я за Путина. А ты за кого?!». А другого нету сегодня. Плохой, хороший – мы привыкли вечно менять руководителей. Нормальный! Не меняют лошадей на переправе.
О спорах с краснодарскими властями
Местные чиновники неоднократно пытались забрать у вашего благотворительного фонда помещение, в котором мы сейчас находимся. Предлагали ли вам финансовую поддержку власти?

– Да хотя бы не мешали нам! Мы ведь ничего плохого не делаем: мы поддерживаем Путина, деткам помогаем. Если мы за Путина, тогда вы, чиновники, за кого в этой стране? Не гнобите нас, это подло. Хоть бы исподтишка это делали, так нет – то воду отключат, то кондиционеры обрежут, то разгонят, то пристрелят. Возникает вопрос: сколько же врагов вокруг нас? Это из администрации, получается, пошло? По-другому не будешь мыслить, только так.

По поводу помещения мы пошли к своим чиновникам в краевую власть. Сидит там несколько человек, мы им рассказываем, что нас выгоняют из нашего офиса. Я говорю: вот когда я была член Коммунистической партии, я была заместителем руководителя большого предприятия. У меня был коммунистический билет. Вы мне принесли в кабинет и положили на стол партийный билет «Единой России», меня даже не спросили, а коммунистический попытались забрать.
Я тогда сказала: не надо, завтра поменяется власть – я старый билет достану. А пока этот ношу. Вот, смотрите, самый первый билет «Единой России», номерной.

Но если я за Путина, а чиновники против него, как же мы можем строить что-то единое? Что-то общее с народом и с вами? Они думали, что бабки придут и будут орать, якобы им чего-то не хватает. А бабки пришли такие, что в фонде госимущества только и сказали – «хорошо, хорошо», кивать начали. Ну, разошлись мы с ними мирно. Мы вроде за президента, которого выбрали, а они тогда за кого? И это только у нас в регионе. А что же по всей России?

О Владимире Владимировиче и закрученных гайках
Чего не хватает президентскому курсу?

– Пусть все идет как есть, ничего плохого в стране не происходит. Да, хотелось бы лучше. Да, чего-то не хватает. Я бы сама, если бы встретилась с ним за чаркой водочки, ему сказала: «Владимир Владимирович, ну прекрасно все, вы умеете. Вы можете вообще ничего не говорить, только глазами будете смотреть и можно уже у вас чему-то научиться. Но вот я бы на вашем месте была чуть жестче».

И когда ловили они рыбу с Шойгу, наверное, Шойгу ему сказал: «Володя, ну немножко жестче надо». Мне очень нравится Шойгу. Он Путина очень поддерживает, и молодец! У них прекрасный тандем.

Смотрела вчера одного военного режиссера, он хорошо сказал: «Ну наконец у Владимира Владимировича кулак задран. Так что берегись, Украина!». Президент человеколюбивый, но есть такие вопросы, которые нужно решать жестче – это он старается делать. А так у него ну все получается, абсолютно все!

Одного бы не любили, второй бы где-то «прохудился». А тут – даже Байдену, который кричал на Путина «чтоб ты сдох» или что-то такое, наш президент пожелал здоровья. Это редко такое бывает, надо уметь так. Мало ли что у него в душе, а снаружи – он такой. Все любят его в России и не только, все страны любят. Самое большое его достижение – мир в стране.

Про историческую любовь к украинцам
Скучаете по тем временам, когда Россия и Украина были одной страной?

– За Украину мы постоянно говорим. И кажем: да це ж мы балакаем на одной мове. Да давайте приезжайте на Кубань до нас!

Нацистов там меньшинство, все остальные – нет. Было крещение Руси, посмотрите, какой на Украине шел отряд людей. Терпят эту власть, потому что нет таких лидеров, которые бы возглавили их.


Уже много украинцев на Кубань приехали, все дачи раскупаются – это едут люди с Украины, бросают все и переезжают сюда.

Они знают, что русские люди всех полюбят и со всеми подружатся. У нас Керчь граничит с Украиной. Мы вынуждены с ними дружить, любить их и все вместе делать! Сколько мы вместе жили! Не можем по-другому.
О социализме, советском прошлом и западных гендерных теориях
– Нам многое противоречит сегодня. Что женщины переделываются в мужчин, мужчины переделываются в женщин, выходят на сцену все разрисованные. Ну тошнит от этого! И это все навязывают России, мол, если ты не расписан татуировками, так ты никакой. А если у тебя и глаза расписаны – так хорошо. Это кто нам навешивает это все?

А возьмите царское время России: шапочки, перчаточки. Я коммунистка, но красивая одежда, внешний вид – это в царское время было.

Как коммунистка вы жалеете о распаде СССР?
– Я жалею, что закончилось советское время. Привожу пример: прихожу в исполком на совещание, как всегда – каблук высокий у босоножек, пальчики открыты. Мне на проходной говорят: Людмила Ивановна, чтоб больше в краевой исполком в босоножках, где пальчики видны, не приходили. Пяточки – ладно, можно. И я не возмутилась! Вот высокая мораль, вот культура.

Что еще лучше было при социализме? Была одна единственная партия. Все! И больше никаких разговоров, никаких там «шуры-муры». Теперь же каждый лезет в Думу, чтобы все было по его. У нас теперь есть кланы в политике, группировки. Они скоро так и будут называться – коммунистическая группировка, группировка «Единая Россия»… Это допустили, а не нужно было.

Пусть как в Китае: одна Коммунистическая партия. Вот это, это и это – под государственный контроль. Все остальное – под коммунистическим, как коммунисты скажут. Вот почему там порядок. А у нас сколько этих партий? Зачем это допустили? Это страшная ошибка. И теперь пошел развал: кто хочет быть женщиной, кто хочет быть мужчиной, кто баба и живет с бабой, кто мужик живет с мужиком.

И все потому, что Владимир Владимирович боится где-то гайки прикрутить. А то скажут: «Вот видите какой, его надо выгнать, а то гайки закручивает!». Я ему не завидую.
Людмила Барилко.
ИА "Политика Сегодня"
Медиахолдинг "Патриот"
Санкт-Петербург


в материале использовались фото:
с Youtube-канала «Отряды Путина Soc Sprav».
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