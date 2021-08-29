– Местные чиновники неоднократно пытались забрать у вашего благотворительного фонда помещение, в котором мы сейчас находимся. Предлагали ли вам финансовую поддержку власти?

– Да хотя бы не мешали нам! Мы ведь ничего плохого не делаем: мы поддерживаем Путина, деткам помогаем. Если мы за Путина, тогда вы, чиновники, за кого в этой стране? Не гнобите нас, это подло. Хоть бы исподтишка это делали, так нет – то воду отключат, то кондиционеры обрежут, то разгонят, то



По поводу помещения мы пошли к своим чиновникам в краевую власть. Сидит там несколько человек, мы им рассказываем, что нас выгоняют из нашего офиса. Я говорю: вот когда я была член Коммунистической партии, я была заместителем руководителя большого предприятия. У меня был коммунистический билет. Вы мне принесли в кабинет и положили на стол партийный билет «Единой России», меня даже не спросили, а коммунистический попытались забрать.

– Да хотя бы не мешали нам! Мы ведь ничего плохого не делаем: мы поддерживаем Путина, деткам помогаем. Если мы за Путина, тогда вы, чиновники, за кого в этой стране? Не гнобите нас, это подло. Хоть бы исподтишка это делали, так нет – то воду отключат, то кондиционеры обрежут, то разгонят, то пристрелят . Возникает вопрос: сколько же врагов вокруг нас? Это из администрации, получается, пошло? По-другому не будешь мыслить, только так.По поводу помещения мы пошли к своим чиновникам в краевую власть. Сидит там несколько человек, мы им рассказываем, что нас выгоняют из нашего офиса. Я говорю: вот когда я была член Коммунистической партии, я была заместителем руководителя большого предприятия. У меня был коммунистический билет. Вы мне принесли в кабинет и положили на стол партийный билет «Единой России», меня даже не спросили, а коммунистический попытались забрать.