Мария Захарова заявила о попытках Запада «скрутить счетчик» ее подписчиков в Сети

Западные социальные сети «скручивают счетчик» подписчиков аккаунта официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом заявила сама дипломат.

Представитель ведомства рассказала, что в социальных сетях публикуется актуальный контент. Ее материалы вызывают интерес граждан. Однако, по словам дипломата, количество подписчиков падает, а показатель просмотров растет. Захарова отметила, что ранее не понимала, с чем это связано. Потом стало понятно: кситуации причастен Запад.

«Я обожаю смотреть, как западные социальные сети, в которых я присутствую, борются с моими подписчиками. Это очень увлекательное зрелище», — отметила представитель ведомства.

Дипломат добавила, что модераторы площадок буквально «скручивают счетчик» подписчиков.

Ранее Мария Захарова заявила о готовности МИД России расширять работу на отечественных видеохостингах. Однако для этого требуется технологическое развитие платформ.