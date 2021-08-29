Сборная России обыграла Японию и стала победителем ЧМ по пляжному футболу

Мужская сборная России под руководством Михаила Лихачева победила японскую национальную команду в решающем матче 11-го чемпионата мира.

Планетарное первенство по пляжному футболу, которое проходило в Москве с 19 по 29 августа, завершилось победой хозяев. Сборная России обыграла Японию и в третий раз в истории завоевала титул чемпиона мира. В финале команда Михаила Лихачева обыграла Японию. Поединок завершился со счетом 5:2.

В составе российской сборной забивали Федор Земсков, Андрей Новиков, Артур Папоротный и Юрий Крашенинников, на счету которого два мяча. Бронзовым призером планетарного первенства 2021 года стала команда Швейцарии, обыгравшая в матче за третье место Сенегал.