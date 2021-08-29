«Защитите Украину»: киевские политики обратились к Байдену в надежде остановить «СП-2»

Представители общественной и политической сферы Украины обратились к президенту США Джо Байдену в надежде остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Бывшие и нынешние киевские политики, а также общественные деятели адресовали американскому лидеру целое письмо. В послании они просят пойти Правительство США на любые меры для прекращения строительных работ трубопровода, дабы отстоять позиции и «защитить» Украину вместе со странами Европы. Украинские жители также напомнили Байдену об обещаниях быть «жестким» по отношению к России.

«Мы призываем вас изменить курс и послать президенту Путину четкий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий», — говорится в обращении.

Европейский суд ранее отклонил жалобы оператора «Северного потока — 2» (Nord Stream AG) на ограничения в рамках Третьего энергопакета. Это спровоцировало резкий скачок цен на газ в странах Евросоюза. Таким образом, Европе придется потратить на голубое топливо в разы больше запланированного. Альтернативная энергетика еврозоны не способна удовлетворять запросы собственных потребителей. Европейцы вынуждены прибегать к закупкам газа, что ставит ЕС в тупиковое положение.