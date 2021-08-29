Отец случайно застрелил сына-школьника на охоте в Вологодской области

Мальчик под Вологдой отправился с отцом на охоту и из-за неосторожности родственника получил смертельное ранение.

Школьник погиб после того, как вместе с отцом в надувной лодке выслеживал птицу. Внезапно ружье, которое находилось в руках мужчины, выстрелило, пуля попала мальчику в грудь.

Пострадавшего школьника в срочном порядке доставили в больницу. Медики несколько часов боролись за жизнь 11-летнего подростка, однако он скончался.

СК возбудил уголовное дело. Также назначены необходимые экспертизы. Следователи изъяли лодку, снасти, оружие и боеприпасы у отца мальчика.

Еще один шестилетний ребенок пострадал в результате крупной аварии, которая произошла под Смоленском. Столкновение двух иномарок произошло в районе населенного пункта Микулино.