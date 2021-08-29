«Ценой жизни»: журналист Поддубный разобрал последствия военной операции США в Кабуле

Спецоперация США по ликвидации боевика в Кабуле унесла жизни ни в чем неповинных детей, считает военный журналист из России Евгений Поддубный.

Военные силы Соединенных Штатов нанесли удар по территории столицы Афганистана. По словам репортера, американцы готовили операцию по ликвидации боевиков «Вилаят Хорасан», которые состоят в запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. По последней информации, ракета, выпущенная военными, попала в жилой дом, унеся жизни четырех детей и двух взрослых.

Удар произошел рядом со столичным аэропортом, который по-прежнему контролируется войсками США. Сейчас там продолжается эвакуация иностранных военных и сотрудничавших с ними афганцев. Территория республики с 16 августа находятся во власти представителей запрещенного в России террористического движения «Талибан»1. Именно вывод американских подразделений с афганских земель поспособствовал быстрому захвату талибами столицы, а также крупных населенных пунктов страны. Поддубный осудил подобное решение главы Белого Дома Джо Байдена, в результате которого ситуация в Кабуле ухудшилась.

«Остановили террориста-смертника ценой жизни детей. У оператора БПЛА опять проблемы со зрением? Думаю нет. У американских политиков проблема с совестью», — написал журналист в Telegram-канале, пытаясь разобраться в последствиях спецоперации.

Ранее стало известно, что Вашингтон ударил по афганской территории ракетами Hellfire. Это оружие характерно тем, что оснащено лезвиями для усиления поражающего эффекта. Атака пришлась на афганскую провинцию Нангархар. Американским СМИ удалось получить видеозапись с места событий, где заметна воронка во дворе жилого дома.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации