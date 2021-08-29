Медик посоветовал избегать алкоголя и голодовок для здоровья поджелудочной железы

Избежать проблем с поджелудочной железой можно, если ограничить употребление алкоголя и не изнурять себя голодовками, считает врач Боткинской больницы Андрей Колотильщиков.

По словам медика, самый большой вред поджелудочной железе наносят газированные напитки, алкоголь и жирная пища. Частое употребление этих продуктов может спровоцировать острую форму панкреатита, считает доктор. Также следует избегать переедания и голодовок.

«Основное в профилактике — это режим: часто, дробно, маленькими порциями, не голодая. Голодовки ничего кроме вреда организму не прибавят», — предупредил Колотильщиков.

Для нормальной работы поджелудочной лучше есть продукты с небольшим содержанием жира — курицу, индейку или рыбу, приготовленных путем запекания, отваривания или на пару, советует доктор.