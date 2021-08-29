Гонку Гран-при Бельгии во второй раз остановили из-за проливного дождя

Основная гонка 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» была прервана второй раз из-за плохих погодных условий.

Гонку Гран-при Бельгии, которая проходит на трассе в Спа, повторно остановили. Из-за сильного дождя она возобновилась с трехчасовым опозданием, однако пилоты успели проехать лишь три круга. В результате Майкл Маис принял решение вновь вывесить красный флаг и остановить гонку.

Примечательно, что российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин, который накануне занял 20-е место в квалификации, успел показать лучший круг. Сейчас гонщики вернулись на пит-лейн и покинули кокпиты. Продолжится ли основная гонка Гран-при Бельгии, пока неизвестно.