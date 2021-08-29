Пожар в частном доме под Казанью унес жизни двух человек

В одном из частных домов в казанском поселке Сухая река вспыхнул пожар. В результате ЧП погибли мужчина и женщина.

Согласно данным регионального главка МЧС, возгорание началось вечером 28 августа на Песочной улице. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Помимо самого дома, сгорел автомобиль, который стоял около постройки. Тела погибших нашли уже во время разбора завалов.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранители. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства трагедии. Специалисты сообщили, что предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.

Еще одной жертвой огня стал житель Саратова. Мужчина погиб во время пожара на кухне своей квартиры, отравившись угарным газом.