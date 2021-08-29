Транжира и тонкий финансист. Кто из советских генсеков зарабатывал больше всех

Едва ли рядовые граждане СССР могли предположить, сколько зарабатывали генеральные секретари. И это не удивительно, ведь частная жизнь советских руководителей держалась в строгом секрете. Ее охраняли на правах государственной тайны высшей степени защиты.

Сведения о доходах лидеров Советского Союза были рассекречены только после его распада. Эксперты исторического портала «Русская семерка» выяснили, кто из генсеков легко расставался с деньгами, а кто отдавал средства нуждающимся.

Ленин — жил просто

После Октябрьской революции 1917 года вождь мирового пролетариата Владимир Ленин получал зарплату в размере 500 рублей в месяц, что в переводе на современные деньги составляло бы порядка 160 тысяч. При этом большевик не позволял партийным деятелям иметь «сторонний» доход в виде гонораров, к примеру, за написание статей и книг.

Несмотря на то, что со временем немалый оклад Ленина снизился за счет инфляции, его супруга Надежда Крупская в 1924 году замечала, что семья ни в чем не нуждалась.

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«Нужды, когда не знаешь, на что купить хлеба, мы не знали. Разве так жили товарищи эмигранты? Бывали такие, которые по два года ни заработка не имели, ни из России денег не получали, форменно голодали. У нас этого не было. Жили просто, это правда. Но разве радость жизни в том, чтобы сытно и роскошно жить?» — говорила она.

Аналитики подсчитали, что если бы у Ленина и Крупской были дети, то советскому руководителю причиталось бы по 100 дополнительных рублей на каждого ребенка.

Сталин — «проклятый буржуй»

В начале 1920-х годов тогда еще нарком по делам национальностей Иосиф Сталин получал в два раза меньше, чем Ленин — 225 рублей в месяц. Однако затем зарплата вождя народов СССР увеличилась до 500, а затем и до 1,2 тыс. рублей.

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В годы Великой Отечественной войны доход Сталина стал почти нулевым, из-за чего он собственноручно увеличил оклад до 10 тыс. рублей, что сегодня бы приравнивалось к 3,2 млн.

Именно при Сталине для высших партийных деятелей ввели систему так называемых «сталинских конвертов», означающих дополнительные выплаты, не облагаемые налогом.

Тем не менее разница между доходами номенклатурщиков и простых граждан Советского Союза была велика. На это, в частности, указывают воспоминания наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о совместной прогулке со Сталиным, на которой к ним привязался попрошайка.

Руководитель СССР дал нищему 10 рублей (около 3 тыс. в нынешние времена), однако последний обозвал Сталина и Молотова проклятыми буржуями, явно не узнав их.

«Вот и пойми наш народ! Мало дашь — плохо, много — тоже плохо!» — заметил тогда Сталин.

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Хрущев — зажиточный автолюбитель

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев без преувеличений зарабатывал в девять раз больше жителей СССР. Его доход варьировался от 800 до 1000 рублей в месяц, что в пересчете на сегодняшние деньги составляло бы в среднем 300 тысяч.

Помимо наличных средств, у советского генсека имелись в активе объекты недвижимости и транспортные средства. После отставки у Хрущева осталась дача в Подмосковье и квартира на Староконюшенном переулке в Москве.

Впрочем, к автомобилям Хрущев был довольно равнодушен и нередко раздавал иномарки нуждающимся. К примеру, дому-интернату для престарелых коммунистов он пожертвовал лимузин Rolls-Royce Silver Cloud, а Ленинградскому НИИ топливной аппаратуры отдал премиальный Mercedes-Benz 300 SL.

Не обделил «подарками» советский политик и своих детей, подарив своему сыну и дочери автомобили марок Renault и Fiat.

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Брежнев — щедрый транжира

Что касается генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, то он действительно жил «на широкую ногу». Его зарплата составляла около 1,5 тыс. рублей, однако основным источником его дохода становилось написание книг.

Отменив запрет Ленина на дополнительные доходы партийцев, Брежнев получал большие средства за публикацию произведений «Возрождение», «Малая земля» и «Целина». Так, в 1973 году он присвоил себе Ленинскую премию с бонусом в размере 25 тыс. рублей.

Правда, о своих литературных доходах Брежнев зачастую умалчивал. С другой стороны, генсек отличался невероятной щедростью и очень любил радовать своих родных и близких.

К примеру, его сын Юрий получил назначение в министерство внешней торговли, регулярно выезжал за границу, где устраивал пышные празднования. Дочь генсека Галина жила в центре Москвы и тратила огромные суммы денег на ювелирные украшения.

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Андропов — жил на гонорары

Немного другая история была с преемником Брежнева Юрием Андроповым. Первоначально руководитель СССР получал 1,2 тыс. рублей в месяц, однако затем сократил свою зарплату до 800 руб., как у Хрущева. Причем, отмечают аналитики, покупательная способность рубля в начале 1980-х гг. была в два раза ниже.

Несмотря на то, что Андропов жил не очень богато, он так же, как и Брежнев, получал дополнительные деньги за написание работ. В январе 1984 года общая сумма его гонораров составила 8 тысяч рублей.

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Черненко — как Андропов

Константин Черненко пошел по тому же пути. Его официальная зарплата составляла 800 рублей, но за идеологические тексты он получал гораздо больше. При этом часть этих сумм он не декларировал, констатировали в издании. В партбилете за 1984 год не содержится упоминаний о гонорарах «Политиздата».

Горбачев — тонкий финансист

Единственный президент СССР Михаил Горбачев менял свой оклад в зависимости от финансовой ситуации в стране. За пять лет его доход вырос с 800 до 3 тыс. руб.

Не меньше своих предшественников он получал и дополнительные вознаграждения. В 1990 году он был удостоен Нобелевской премии мира. Средства пошли в бюджет страны и использовались для финансирования больниц России, Украины и Белоруссии.