«Новая высота»: Ломов оценил курируемый Бегловым проект улучшения метро Петербурга

Проект Единого диспетчерского центра для улучшенной координации работы метро Санкт-Петербурга презентовали губернатору Александру Беглову.

Центр планируют разместить на станции «Фрунзенская» в 2026 году после реконструкции. В ходе ознакомления с проектом Беглов отметил его важность. По его словам, он обеспечит бесперебойную работу всего метрополитена Северной столицы.

«Мы планируем открывать новые станции и линии. Создание Единого диспетчерского центра повысит надежность системы управления движением», — рассказал градоначальник.

Технологии не стоят на месте. Их применение на базе метрополитена поможет сделать популярный вид транспорта безопаснее, рассказал «Невским Новостям» политолог Андрей Ломов.

«Безусловно, данное решение является прогрессивной степенью улучшения с точки зрения перевозок. Конечно, открытие единого центра ставит петербургский метрополитен на новую высоту с точки зрения организации транспорта», — отметил политолог.

На данный момент контролем за движением поездов в подземке занимаются сотрудники управления метрополитена. Работы выполняют от четырех до шести диспетчеров.