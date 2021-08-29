Саперы нашли тело 14-й жертвы взрыва боеприпасов в воинской части Казахстана

Сотрудники МЧС сообщили об обнаружении тела еще одного человека, погибшего во время пожара в хранилище боеприпасов воинской части в Жамбылской области.

Работники ведомства пояснили, что занимаются установлением личности умершего. Они продолжают поиски еще двух человек. Ранее было известно о 13 погибших в ходе ЧП, передает пресс-служба МЧС Казахстана.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев уже подписал указы о посмертном награждении орденами военнослужащих и спасателей, которые получили несовместимые с жизнью травмы во время ликвидации пожара на месте происшествия.