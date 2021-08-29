Американцы обошли россиян в медальном зачете Паралимпиады

Итоги пятого дня соревнований Паралимпиады в Токио показали неожиданные результаты — США сместили Россию на четвертую строчку в медальном зачете.

В активе американцев 15 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых наград, у россиян — 15 золотых, 9 серебряных и 28 бронзовых медалей. В пятый день Паралимпиады россияне принесли национальной команде 12 медалей.

Лидером в медальном зачете остается Китай. В активе команды 45 золотых, 29 серебряных и 29 бронзовых наград. На второй строчке разместилась Великобритания. Паралимпиада продолжится до 5 сентября. У сборной России еще есть время побороться за более высокое место в медальном зачете.