Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании убийства школьницы в ХМАО

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о расследовании дела по факту убийства 12-летней девочки в ХМАО, совершенного в 2011 году.

Тело школьницы нашли в канализационном колодце, расположенном в одном из дворов города Нягани, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Правоохранители изучают версию о связи убийства девочки с трагедией, произошедшей в Тюмени в 2021 году. Следователи начали проверку из-за того, что предполагаемый преступник почти десять лет назад служил помощником участкового в вышеуказанном населенном пункте.

По версии следствия, 40-летний мужчина в конце июня 2021 года напал на младшеклассницу. Он убил свою жертву, а после спрятал ее тело, завернутое в полиэтилен и картонную коробку, на берегу местного озера. Труп удалось обнаружить только 19 августа во время скоса травы.