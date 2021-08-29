Пятеро пострадали в результате стрельбы из окна многоэтажки в Новосибирске

Житель Новосибирска открыл стрельбу из окна своей квартиры в многоэтажном доме. Пострадали пять человек.

Инцидент произошел на третьем этаже дома №1б на улице Лебедевского в Заельцовском районе Новосибирска. Мужчина взял охотничье ружье и стал стрелять с балкона по людям во дворе. В результате инцидента пострадали пять человек.

Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка. На допросе он признался, что целился в других людей. По его словам, выпивающие под окнами мужчины не хотели уходить по его требованию и нагрубили ему. Тогда он решил им отомстить и отправился за ружьем. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.