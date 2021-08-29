Глава Минобороны РФ исключил возникновение реальной угрозы со стороны Украины

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что Россия не рассматривает Украину как возможную угрозу.

По словам Сергея Шойгу, украинцы всегда оставались для россиян не только соседями, но и настоящим братским народом.

«Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется», — подчеркнул глава российского оборонного ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр поделился подробностями о том, как его мама вместе с семьей однажды уехала в Луганскую область после раскулачивания в РФ, и выразил надежду на то, что в обозримом будущем к власти на Украине придет человек, который осмелится завершить ничем не обоснованную националистическую вакханалию.