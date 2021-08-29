Шугалей поделился впечатлениями от встречи с официальным представителем талибов в Кабуле

Социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей встретился в столице Афганистана с официальным представителем талибов Забихуллой Муджахидом.

Информацию о встрече ученый опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) «готовы и хотят сотрудничать с Россией».

«Завтра утром в продолжение встречи — экспертное интервью с представителями «Талибана"», — написал Шугалей.

Президент ФЗНЦ также сообщил, что несколько часов назад в Кабуле прогремел взрыв, который стал результатом ракетного удара со стороны Вооруженных сил США. Целью ракеты должны были стать террористы, однако она попала в жилой дом: погибли женщина и ребенок, еще трое пострадали.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации