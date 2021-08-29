Резкое похолодание ждет жителей европейской части России со 2 сентября

Жителей европейской части России ждут осенние дожди и холодный ветер уже с первых чисел сентября, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По мнению синоптика, начало осени будет по-настоящему холодным. Обычно такая погода бывает в этой части России в октябре, подчеркнул синоптик.

«2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром», — рассказал Тишковец.

Такое резкое похолодание вызвано влиянием холодных веяний с Арктики. Температура воздуха будет опускаться по ночам до +3-8 градусов, а днем поднимется не выше +7-12 градусов. Особенно похолодание коснется отдельных районов Северо-Запада. Там температура воздуха будет опускаться до нуля, предупредил синоптик.