Главный тренер сборной Украины скептически относится к приглашению игроков из РПЛ

Александр Петраков, исполняющий обязанности главного тренера украинской футбольной сборной, в преддверии матчей квалификации ЧМ-2022 ответил на вопрос о приглашении игроков из РПЛ.

Исполняющий обязанности наставника сборной Украины Александр Петраков на пресс-конференции рассказал, что игроки, выступающие в РПЛ, точно не будут приглашаться в национальную команду.

«Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России — вы же меня порвете, да? Нет? Понимаете, на данный момент, скажу вам откровенно, я не рассматриваю вопрос о вызове игроков из чемпионата России», — заявил он.

Петраков не исключил, что украинские футболисты клубов РПЛ в будущем все же появятся в национальной команде. Пост исполняющего обязанности главного тренера 64-летний специалист занял в августе. До этого Петраков тренировал юношеские сборные Украины разных возрастов. В 2019 году его команда U20 выиграла планетарное футбольное первенство.