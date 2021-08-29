Кара-Мурза посетил посольство США в Москве в преддверии выборов в Госдуму

Недавно Владимира Кара-Мурзу заметили выходящим из американского посольства в Москве. Учитывая приближающиеся выборы, предполагается, что он наведался туда не просто так.

Оппозиционер Кара-Мурза попал в поле зрения видеокамер телеканала РЕН ТВ в рамках съемки документального фильма для спецпроекта «Иностранные агенты: предвыборный чес», передает ФАН. Его заметили с дипломатом Бартом Горманом на выходе из здания американского посольства в Москве.

Дать комментарий о причине и подробностях своего визита туда псевдоактивист отказался. Вместо этого Кара-Мурза решил отшутиться.

«Межпланетный заговор, как обычно, как все вы любите», — ответил оппозиционер и скрылся на автомобиле.

Владимир Кара-Мурза известен своей активной деятельностью по продвижению антироссийских санкций, в связи с чем регулярно взаимодействует с иностранными политиками. Например, в июне этого года пранкеры Лексус и Вован представились соратниками Алексея Навального и побеседовали с сотрудником Сейма Литовской Республики. Во время разговора они узнали, что представитель экс-олигарха Ходорковского приезжал в прибалтийское государство для обсуждения инструментов давления на РФ.

Такой бэкграунд и ярое нежелание отвечать на вопросы прессы дают повод думать о связи между «деловыми» визитами оппозиционера и грядущими выборами в Госдуму. Кара-Мурза мог посетить американское посольство с целью обсуждения иностранного вмешательства в дела внутренней политики России.