Видео попадания российского зенитчика в цель на АрМИ-2021 опубликовали в Сети

Единственным участником конкурса «Чистое небо» на Армейских международных играх, который попал в высокоскоростную мишень-ракету TY-300D, стал российский зенитчик.

На видео видно, как российский военнослужащий поражает движущуюся цель из ПЗРК «Игла-С». Снаряд пролетел на высоте 1,5 тысячи метров.

Россияне соревнуются на отечественных боевых машинах Тайфун-ПВО. Кроме команды из России в конкурсе принимают участие представители Белоруссии, Египта, Узбекистана, Венесуэлы и Китая. На полигоне «Корла» в КНР в этом году проходят три состязания — «Чистое небо», «Суворовский натиск» и «Безопасная среда».