Глава Минобороны РФ отметил наличие взаимопонимания в отношениях с Путиным

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о наличии взаимопонимании в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, однако в подробности вдаваться не стал.

По словам главы оборонного ведомства, он знаком с российским лидером Владимиром Путиным уже много лет.

«Действительно, взаимопонимание есть, но я не думаю, что мы, я не считаю возможным такими вещами делиться — о своих отношениях с Верховным главнокомандующим», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Ранее Шойгу заявил, что Россия не рассматривает Киев в качестве угрозы, так как украинский народ является братским для россиян.