NI: российские истребители обеспечат мир в Центральной Азии на фоне афганского кризиса

Российские истребители Су-30СМ могут стать гарантом стабильности и безопасности в Центральной Азии на фоне того, как талибы¹ (члены террористической организации «Талибан»1, запрещенной на территории РФ) устанавливают свои порядки в Афганистане, а США поспешно выводят войска из региона.

К такому выводу пришел обозреватель американского журнала The National Interest Марк Эпископос.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия поставит Казахстану четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ в рамках программы перевооружения ВВС республики.

«Продолжается реализация контракта на поставку нашим казахстанским партнерам до конца 2022 года очередной партии из четырех таких истребителей. К настоящему времени в Республику Казахстан выполнены поставки 20 современных истребителей Су-30СМ», — передает слова Шугаева ТАСС.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны России

Автор статьи напомнил, что Су-30СМ, предназначенные для завоевания господства в небе, способны надежно прикрывать войска и жизненно важные объекты государства от атак с воздуха. Кроме того, они с легкостью обнаруживают и уничтожают не только воздушные, но и наземные неприятельские цели.

«Су-30СМ — на сегодняшний день самый мощный истребитель на службе Казахстана. Эти самолеты пополнили парк старых боевых самолетов советской эпохи, среди которых — МиГ-29, МиГ-31 и Су-24. Казахстан располагает самыми передовыми военно-воздушными силами в Центральной Азии, ориентированными на наземные атаки. ВВС эффективны для ликвидации террористических группировок», — рассуждает аналитик.

Двухместный многоцелевой истребитель Су-30СМ был создан на основе платформы Су-27, напомнили в NI. Благодаря своей внушительной грузоподъемности, самолет может быть оснащен впечатляющим боевым арсеналом — ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также управляемыми бомбами.

wikipedia.org / Dmitriy Pichugin / GFDL 1.2

«У этого российского истребителя есть много общего с американским аналогом — F-15E Strike Eagle. Су-30СМ эффективен и для воздушного боя, и для нанесения точных наземных ударов. Су-30 быстро завоевал мировую известность как один из самых экспортируемых истребителей России. Он привлекает широкий круг клиентов своей универсальностью», — подчеркнул Эпископос.

Обозреватель напомнил, что на сегодняшний день существует множество модификаций российского Су-30 в зависимости от целей и потребностей конкретной страны-заказчика. Что касается Казахстана, то на вооружение ВВС республики поступит та модернизированная версия, которая применяется Россией.

По словам аналитика, новый самолет пришелся казахским военным как никогда кстати, поскольку поспешный вывод войск США из Афганистана несет определенную угрозу и для Центральной Азии. В свою очередь Казахстан, будучи страной-членом ОДКБ, заинтересован в укреплении стабильности и безопасности в регионе.

Global Look Press / Str

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Москва продолжит реализовывать в Казахстане, Киргизии и Таджикистане программы по перевооружению армий.

«События в Афганистане, все, что там происходит, как раз дали нам понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ», — заявил Шойгу.

Министр обороны также не исключил перехода боевиков через границу в страны ОДКБ. По его словам, сохраняется и угроза наркотрафика.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации