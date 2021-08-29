Ракетный удар по жилому дому в Кабуле привел к гибели двух человек

Взрыв в столице Афганистана стал следствием ракетного удара по жилому дому. В результате атаки погибли два человека, еще трое получили ранения.

Снаряд попал в жилой дом. В Сети появились кадры, на которых видно, что на месте происшествия поднимаются густые клубы дыма.

Талибы (Движение «Талибан»1, террористическая организация, запрещенная в России) взяли под контроль Афганистан после ухода из страны американских военных. Законный президент сложил полномочия, чтобы, по его словам, не допустить кровопролития. Вашингтон дал указание эвакуировать всех желающих из страны.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации