Опубликовано видео нового взрыва в районе аэропорта Кабула

Видео нового взрыва возле аэропорта Кабула в Афганистане появилось в Сети. На кадрах виден густой черный дым, поднимающийся в небо.

Журналисты, работающие в Афганистане, сообщают, что на место взрыва направлены бригады скорой помощи. Очевидцы уверены, что причиной стала ракета, попавшая в жилой дом.

Источники из афганского полицейского управления заявили, что причиной взрыва стал ракетный удар. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.