Появилась информация о новом взрыве в кабульском аэропорту

Пользователи социальных сетей сообщили о новом ЧП на территории аэропорта, расположенного в афганской столице.

Местные жители рассказали о звуках взрыва и выстрелах, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Рядом с местом происшествия свидетели события увидели столб черного дыма. Пока сведений о погибших или пострадавших людях не поступало.

Ситуация в стране сильно обострилась после того, как представители радикального движения «Талибан»1 (признано террористическим и запрещено в РФ) захватили Кабул, а президент Ашраф Гани сбежал из страны, сложив свои полномочия.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации