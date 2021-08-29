«ПСЖ» включил Месси в заявку на матч против «Реймса»

Новичок «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») Лионель Месси попал в заявку команды на гостевой матч четвертого тура чемпионата Франции.

Лионель Месси впервые после перехода в «ПСЖ» оказался в числе заявленных на матч чемпионата Франции футболистов. Первую встречу за новый клуб 34-летний форвард может провести 29 августа. «ПСЖ» на выезде сыграет с «Реймсом». Матч пройдет на стадионе «Огюст Делоне II». Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» подписал с парижским клубом контракт, рассчитанный до 2023 года. За «ПСЖ» Месси будет играть под 30-м номером.

До перехода в клуб из Парижа аргентинский форвард выступал за «Барселону». В составе сине-гранатовых он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и десять раз становился победителем Ла Лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Месси в 80 миллионов евро.