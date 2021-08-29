Спецкорреспондент ФАН сообщил последние данные о ситуации в Кабуле после теракта

Жители афганской столицы достойно пережили серию недавних терактов, сообщил спецкор ФАН Кирилл Романовский.

Журналист находится в Кабуле и сообщает о спокойствии улицах города. Несмотря на недавние трагические инцидентам вблизи международного аэропорта имени Хамида Карзая и захват власти в стране боевиками движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России), жители Кабула дружелюбно относятся к иностранцам. Слова специального корреспондента о позитивном отношении афганцев к россиянам приводит ФАН.

«Пытаются даже наладить какой-то диалог. Некоторым это удается, потому что они владеют русским языком, и делают это довольно неплохо», — поделился Романовский последними данными из Кабула.

По его словам, делать какие-либо выводы об изменениях в Афганистане под властью талибов пока рано, хотя представители "Талибана" декларируют курс на стабилизацию обстановки и переход к мирной жизни после окончания эвакуации западных военных контингентов из Кабула.