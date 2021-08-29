Водитель иномарки насмерть сбил девушку в центре Москвы

Шофер грузовой машины марки Hyundai Porter совершил смертельный наезд на 25-летнюю женщину, которая находилась на нерегулируемом пешеходном переходе в столице.

ДТП случилось на улице Гаврикова, расположенной в центре города. Пострадавшая девушка скончалась после аварии на месте происшествия до приезда медиков скорой помощи, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сотрудники инспекции уже приступили к выяснению обстоятельств инцидента, опрашивая свидетелей. Позднее правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.